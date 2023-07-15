Беларускі Гаюн: Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь
Утром 15 июля замечена крупная колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР", на которых приехали вагнеровцы, сообщают партизаны из "Беларуского Гаюна", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".
"Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева.
Далее они проследовали через Рогачёв в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в д. Цель".
По данным волонтеров, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых "пикапы, крупные фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей".
Отмечается, что колонну сопровождала беларусская полиция.