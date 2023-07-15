СМИ: Президент Южной Кореи совершил необъявленный визит в Украину

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол совершил необъявленный визит в Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на канцелярию президента.

По словам старшего секретаря президента по вопросам прессы, Юн и его первая леди Ким Кен Хи прибыли в Украину из Польши.

Юн посетил место массовых убийств в Буче под Киевом, а затем - Ирпень.

Он планирует возложить венок к военному памятнику перед проведением встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Этот визит завершает двухдневную поездку, во время которой президент Южной Кореи посетил Литву на саммит НАТО, а затем Польшу с официальным визитом.