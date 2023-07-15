"Вагнер" в Беларуси: пограничники отслеживают движения российских наемников
Государственная пограничная служба Украины подтверждает появление в Беларуси отдельных групп ЧВК "Вагнер", украинские правоохранители будут тщательно отслеживать их шаги на территории этой страны, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"Как мы сообщали ранее, учитывая заявления и риторику белорусского руководства в вопросе приема российских наемников и обустройства мест для их размещения нельзя было исключать, что рано или поздно в Беларуси они все же появятся.
По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.
В свою очередь мы продолжаем отслеживать эту ситуацию, чтобы понимать все места, где они будут дислоцироваться, какое количество их будет и какие задачи они будут выполнять".
Что предшествовало: Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР", на которых приехали "вагнеровцы", сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".