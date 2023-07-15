В Украине ввели новые правила отпуска для беременных: что известно

Верховная рада приняла закон, который предусматривает возможность для беременных самостоятельно решать, когда брать отпуск, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит текст﻿ закона.

Согласно документу, женщины смогут сами определять дату начала отпуска по беременности и родам. Таким образом, теперь у женщин есть возможность уходить в отпуск позже, чем за 70 дней до ожидаемой даты родов, если нет медицинских противопоказаний.

Также женщины могут переносить дни отпуска, которые установлены законом, на послеродовой период. Общая продолжительность декретного отпуска не должна превышать суммарно 126 календарных дней и 140 календарных дней – в случае рождения двух или более детей или осложнения родов.

Стоит заметить, что ранее беременных женщин обязательно отправляли в отпуск, и они не могли принимать решение самостоятельно.