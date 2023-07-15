Президент Литвы рассказал о "драме" на саммите НАТО из-за твита Зеленского

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что опасался ухудшения решений саммита НАТО из-за гневного твита президента Украины Владимира Зеленского по дороге в Вильнюс, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказал Науседа в интервью LRT.

"Драматизм был очень высок, и в какой-то момент у меня, безусловно, были основания опасаться, что текст может вдруг стать намного хуже, или что в нем будут пропущены вещи, которые являются чрезвычайно важными для нас и для Украины".

Он добавил, что понимает эмоции Зеленского, но в то же время он осознавал, что "мы уже достигли максимума и любая попытка пойти дальше разрушит сам Вильнюсский саммит".

"Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти. Этого не произошло, и именно поэтому мы сегодня говорим в совершенно другом тоне. Наконец, президент Зеленский, как вы очень хорошо видели на следующий день, говорил в совершенно другом тоне. И я, безусловно, приветствую решения, которые были приняты в Вильнюсе" , – сказал Науседа.

Напомним, по дороге в Вильнюс на саммит НАТО Зеленский написал в Twitter, что сейчас среди союзников нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

По данным СМИ, украинская делегация пыталась таким образом повлиять на ход дискуссий в рамках НАТО, но реакция была обратной. Особенно разозлились США, которых о сообщении в соцсетях не предупреждали, что заставило вмешаться британскую и частично немецкую делегацию.

Когда Зеленский прибыл на саммит во вторник вечером, его откровенно раскритиковали другие лидеры. Во время совместного ужина его призвали "остыть" и оценить весь пакет решений по Украине, добавляет издание.

Уже в среду Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине. Он позже объяснил, что до сих пор считает формулировки декларации "абсурдными", но выразил уверенность, что Альянс не будет выдвигать политические требования для приглашения Украины к вступлению в НАТО.