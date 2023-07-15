СМИ: Индия вместе с Францией хочет разработать мирный план для Украины

Индия хочет вместе с Францией разработать свой мирный план по урегулированию войны России против Украины. Указывается, что план будет отличаться от ранее предложенных инициатив, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, соответствующее поручение премьер-министр Индии Нарендра Моди дал во время своего визита в Париж 13 и 14 июля. Глава правительства Индии прибыл по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Лидеры приняли важные решения о поставках истребителей и подлодок. Среди тем переговоров также была война в Украине. Макрон призвал Моди активизировать международную деятельность Индии и присоединиться к урегулированию войны.

Индийский премьер подчеркнул, что выступает за дипломатическое разрешение конфликта, но не подтвердил, что хочет выступить посредником.

По данным французской газеты, Моди после встречи с Макроном дал поручение своим подчиненным разработать вместе с Францией мирный план для Украины, чтобы выйти из "дипломатического тупика".

Издание подчеркивает, что речь идет об инициативах, которые будут отличаться от предложений, выдвинутых Китаем и "Глобальным Югом", то есть странами Латинской Америки, Африки и Азии.