Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к гарантиям G7 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к гарантиям безопасности G7 для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы государства во время пресс-конференции с президентом Южной Кореи.

"Я пригласил Республику Корея присоединиться к согласованной с лидерами "Группы семи" декларации о поддержке Украины" , - сказал Зеленский.

По словам двух президентов, Южная Корея оказывает Украине гуманитарную помощь, в том числе в разминировании, экономическую и международную поддержку. Лидер Юн Сок Йоль отметил, что его страна поддерживает украинскую формулу мира и стремится помочь в ее реализации.

"В области реабилитации мы нуждаемся в новой масштабной реабилитационной отрасли. Пригласил Республику Корея проявить свое лидерство по созданию в Украине реабилитационных центров. Конечно, мы обсудили экономическое сотрудничество. Это и энергетика, и транспорт, и железная дорога, и создание производств в Украине" , - добавил Зеленский.

Кроме того, президент Южной Кореи подчеркнул, что Сеул присоединится к программе послевоенного восстановления Украины. Страна уже помогает в реконструкции поврежденных украинских школ.

Напомним, сегодня, 15 июля, президент Южной Кореи и первая леди прибыли с официальным визитом в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит лидера Южной Кореи в Украину.

Юн Сок Йоль посетил Бучу, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским. После переговоров они дали совместную пресс-конференцию.

Гарантии безопасности для Украины

Во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики для нашей страны.

Кроме того, уже шесть стран согласились присоединиться к гарантиям. Речь идет о Чехии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Испании и Швеции.