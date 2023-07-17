США пригрозили РФ "дипломатическими издержками" при отказе от "зерновой сделки"

Россию ожидают "огромные дипломатические издержки", если срок действия "зернового соглашения", истекающий 17 июля, не будет продлен, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам" , - заявил он.

По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину придется сделать выбор.

"И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек. Так что Владимиру Путину придется сделать выбор. Мы готовы к любому сценарию и тесно сотрудничаем с украинцами по этому вопросу" , - заявил Салливан.

Зерновое соглашение

С начала полномасштабной войны России против Украины страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Москвой портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с Россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

Однако в последние месяцы представители Кремля активно заявляют об отказе продлевать "зерновое соглашение" после 17 июля. Так, Песков говорил, что "у "зернового соглашения" нет шансов".