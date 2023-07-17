Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена
Из-за разрушения пролета Крымского моста остановлена работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ, сообщает Украинская правда.
Об этом заявили власти Темрюкского района Краснодарского края РФ
"Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена", — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации "ТАСС", временно остановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.
Ночью 17 июля Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.