Над Днепропетровской областью ночью сбили два "Шахеда" – ОВА
Силы обороны Украины ночью 17 июля уничтожили над Днепропетровской областью два безпилотника типа Shahed 131/136, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Около часа ночи враг атаковал область беспилотниками. Оба "Шахеды" в небе над регионом сбили наши защитники. Работали защитники из ВК "Восток", — говорится в сообщении.
В Генштабе сообщали, что РФ нанесла очередной удар по Украине. О последствиях атаки сообщат позже, информация уточняется.