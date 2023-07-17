В РФ заявили о двух погибших из-за взрывов на Крымском мосту

Сегодня ночью, около 4 утра по киевскому времени, на Крымском мосту прозвучали взрывы, в результате которых погибли два человека, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

О гибели двоих человек сообщалось в первые минуты после взрывов со ссылкой на очевидцев. Спустя 2 часа гибель мужчины и женщины, а также ранение их дочери подтвердил чиновник.

Сообщается, что в машине, которая пострадала в результате взрыва, находились жители Нового Оскола Белгородской области РФ.

Напомним, ночью 17 июля руководитель оккупационной администрации Крыма Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.