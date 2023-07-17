За сутки россияне обстреляли Херсонщину почти 90 раз — ОВА

В течение 16 июля российские войска совершили 89 обстрелов Херсона. Оккупанты выпустили 373 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и беспилотников.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По Херсону враг выпустил 40 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, складские помещения, территорию авторынка и одного из инфраструктурных предприятий, а также фермерское хозяйство.

В результате обстрелов один человек погиб, получили ранения — 9 (из них двое — дети).