За сутки россияне обстреляли Херсонщину почти 90 раз — ОВА
В течение 16 июля российские войска совершили 89 обстрелов Херсона. Оккупанты выпустили 373 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и беспилотников.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По Херсону враг выпустил 40 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, складские помещения, территорию авторынка и одного из инфраструктурных предприятий, а также фермерское хозяйство.
В результате обстрелов один человек погиб, получили ранения — 9 (из них двое — дети).