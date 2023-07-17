В США заявили о готовности переговоров с КНДР о ее ядерной программе

Соединенные Штаты после запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты заявили, что готовы вести переговоры с Северной Кореей по поводу ее ядерной программы, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы дали понять Северной Корее, что готовы сесть и поговорить без предварительных условий об их ядерной программе" , - заявил Салливан.

По его словам, КНДР начала испытывать потенциал своих ракет несколько лет назад. Они продолжают его испытывать.

"Мы очень внимательно следим за всеми этими испытаниями, чтобы увидеть, как они развиваются. Мы могли бы чрезвычайно тесно координировать свои действия с нашими союзниками – Японией и Южной Кореей – для того чтобы убедиться, что мы реагируем на эту угрозу в унисон" , - добавил он.

Советник президента США также подчеркнул, что Китай должен играть определенную роль, учитывая его отношения с Северной Кореей, чтобы показать северокорейцам, что их дальнейшие испытания дестабилизируют ситуацию.