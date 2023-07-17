В разведке прокомментировали падение пролета на Крымском мосту

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя инцидент, в результате которого был поврежден Крымский мост, процитировал Кирилла Буданова, сообщает Суспільне.

"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого - мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там лишняя" , - сказал Юсов.

Представитель ГУР МО также отметил, что из-за разрушения секции моста у россиян возникнут проблемы с логистикой.

"Поскольку полуостров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны" , - отметил он.

Напомним, ночью 17 июля руководитель оккупационной администрации Крыма Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.