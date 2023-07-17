За сутки РФ потеряла более 600 военных и 8 танков — данные Генштаба
За минувшие сутки в ходе войны против Украины российская армия потеряла около 620 солдат, 8 танков, 23 артиллерийские системы и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 238 300 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 4 115 (+8),
- боевых бронированных машин - 8 034 (+8),
- артиллерийских систем - 4 504 (+23),
- РСЗО - 685 (+4),
- средств ПВО - 428 (+3),
- самолетов - 315 (+0),
- вертолетов - 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 828 (+8),
- крылатых ракет - 1 273 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 7 059 (+15),
- специальной техники - 677 (+11).