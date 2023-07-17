За сутки РФ потеряла более 600 военных и 8 танков — данные Генштаба

За сутки РФ потеряла более 600 военных и 8 танков — данные Генштаба
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны против Украины российская армия потеряла около 620 солдат, 8 танков, 23 артиллерийские системы и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 238 300 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 4 115 (+8),
  • боевых бронированных машин - 8 034 (+8),
  • артиллерийских систем - 4 504 (+23),
  • РСЗО - 685 (+4),
  • средств ПВО - 428 (+3),
  • самолетов - 315 (+0),
  • вертолетов - 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 828 (+8),
  • крылатых ракет - 1 273 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7 059 (+15),
  • специальной техники - 677 (+11).

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