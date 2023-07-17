Россияне ищут слабые места ВСУ на Купянском направлении — Минобороны

Российская армия активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковской области, ведутся бои, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковщины. В настоящее время противник ищет слабые места в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол" , – говорит Маляр.

По ее словам, у оккупантов две основные задачи: вернуть утраченные позиции и заставить ВСУ перебросить туда резервы с других направлений.

ВСУ в обороне, сопротивляются.

"Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои" , — утверждает заместитель министра.

На Лиманском направлении россияне продолжают безуспешные штурмовые действия, пытаясь вытеснить ВСУ в районе Серебрянского леса. Успеха пока нет.

На Бахмутском направлении Силы обороны наступают.

"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались" , — отметила Маляр.

На прошлой неделе на Бахмутском направлении освободили территорию в 7 кв.км. Всего за время наступления на этом направлении – 31 кв.км.