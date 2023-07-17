ВСУ освободили на юге уже 180 квадратных километров — Минобороны

Вооруженные силы Украины в течение прошлой недели освободили около 11 квадратных километров на южном направлении, сообщает Укринформ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"На юге в течение прошлой недели почти 11 кв. километров уволено... В общей сложности общая освобожденная площадь составляет почти 180 кв. км" , - сказала Маляр.

Кроме того, 68 захватчиков были взяты в плен на прошлой неделе нашими защитниками.

Она отметила, что украинские потери на юге в течение прошлой недели были в 5,3 раза меньше, чем у врага, а на Востоке в 8 раз меньше, чем у противника.