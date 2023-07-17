В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы

В Норвегии гигантам социальных сетей Facebook и Instagram вскоре временно запретят отслеживать пользователей в интернете, чтобы нацеливать на них рекламу. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на приказ Норвежской службы защиты данных, сообщает Европейская правда.

Служба приказала американской технологической фирме Meta, материнской компании Facebook и Instagram, прекратить показывать пользователям в Норвегии персонализированную рекламу на основе их активности в интернете и местонахождения.

Запрет вступит в силу с августа, согласно приказу, направленному Meta 14 июля.

"Рекламная практика Meta в Facebook и Instagram сейчас предусматривает "обработку очень частных и чувствительных персональных данных с помощью очень непрозрачных и навязчивых операций по мониторингу и профилированию" , – объясняет норвежское агентство Datatilsynet.

Запрет так называемой персонализированной рекламы продлится три месяца, начиная с 4 августа.

Facebook и Instagram смогут показывать людям кастомизированную рекламу, но только на основе информации, которую пользователи указывают в разделе "О себе" в своих профилях.

Если компания Meta не выполнит предписание, ей грозят ежедневные штрафы в размере 1 миллиона норвежских крон (89 500 евро).

Временный запрет могут отменить, если Meta найдет способ легально обрабатывать персональные данные и предоставит пользователям право отказаться от таргетированной рекламы, основанной на отслеживании, говорится в приказе.

Ограничения ввели после того, как 4 июля Суд Европейского союза постановил, что Meta незаконно собирала данные людей, чтобы таргетировать на них рекламу без их прямого согласия на основе "законного интереса" фирмы.