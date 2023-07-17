Danone и Carlsberg потеряли активы в РФ – там ввели государственное управление

Французская группа Danone и датская пивоваренная группа Carlsberg потеряли свои активы в России. По решению российского диктатора Владимира Путина, с 16 июля их доли в АО "Данон Россия" и ООО "Пивоваренная компания Балтика" передали под внешнее управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), сообщает Лига.Бизнес.

"Балтика" – вторая по величине пивоваренная компания в России, у нее есть восемь заводов на территории государства-агрессора.

В июне Carlsberg заявил, что нашел покупателя на свой бизнес в России, подписал с ним соглашение и ждет согласования со стороны местных властей. Датская компания контролировала Балтику с 2008 года.

В марте 2022 года Carlsberg сообщил, что собирается уйти с российского рынка, отказывается от рекламы и прекращает выпуск пиво под своим флагманским брендом.

По решению Путина, Росмайну передали 100% Балтики, в том числе 98,56%, принадлежавших шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО "Хоппи Юнион".

"Carlsberg Group работает в соответствии с местными правилами и нормами в России и считает такое развитие событий неожиданным. Группа оценит правовые и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные меры" , – заявила компания на своем сайте.

Кроме того, во временное управление РФ отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 000 акций Данон Трейд).

Французская компания предупредила, что не оставит это решение без ответа.

"Danone готовится предпринять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера Данон Россия и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса" , – заявила компания.

Danone в октябре прошлого года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. В СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания России, среди которых Русагро, группа "Черкизово", Черноголовка, ЭкоНива, Румелко, Агрокомплекс им. Ткачев и АФК "Система".

В феврале 2023 года французская группа предложила потенциальным инвесторам контроль за частью активов в России с условием обратного выкупа. Danone хотела сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.

Danone работает в России в течение 30 лет и представлена брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Ростишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка" и Evian.