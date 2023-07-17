Первая группа пилотов уже выехала на обучение на F-16 — Игнат

Первая группа пилотов из Украины уже выехала на обучение по управлению истребителями F-16﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Деловая столица.

"Первая группа пилотов — это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые предоставили нам площадки. Речь идет о десятках. Ждем, первая группа уехала, следом будет вторая" , — рассказал он.

Игнат добавил, что Украина не может всех направить на переобучение и "получать, пожалуй, будем тоже не сразу тремя эскадрильями".