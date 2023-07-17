Учения на F-16 не начались, ждут выезд первой группы – Игнат

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось, ожидается выезд первой группы летчиков.﻿ Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона в понедельник, сообщает Европейская правда.

"Первая группа пилотов – будет первая волна, которая пройдет переобучение, потом будет вторая волна и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки. Речь идет о десятках. Поэтому ждем, чтобы первая группа выехала, следом будет вторая" , – рассказал Игнат.

Игнат подчеркнул, что пилоты уже подготовились к учениям, выучив английский язык.

"Там терминология авиационная несколько специфическая, поэтому это потребовало определенного времени" , – сказал Игнат.

Технический персонал тоже будет проходить подготовку, но у него будет другая программа, чем у пилотов, отметил спикер.

В Воздушных силах впоследствии указали на некорректную подачу информации некоторыми украинскими СМИ о том, что обучение украинских пилотов якобы началось. "Кто уже "отправил пилотов" на F-16, просим указать первоисточник, где представитель ВС об этом сказал", – отметили в Воздушных силах в Telegram.