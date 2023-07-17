В Сенате США заговорили о расширении НАТО в Азию, — СМИ

Ряд сенаторов США выступают за расширение Североатлантического Альянса на территорию Азии. Несколько американских сенаторов, имена которых не названы, указали телеканалу NBC, что на саммите НАТО в Вильнюсе присутствовали премьер-министры Японии и Австралии, президент Кореи, сообщает Деловая Столица.

"И это был действительно сильный сигнал по отношению к НАТО" , — акцентировали они.

Один из сенаторов, представитель Демократической партии, отметил, что расширение Альянса в Азию уже началось с соглашения AUKUS между Великобританией, Австралией и США.

Политики считают, что "расширение НАТО в Азию неизбежно".