Уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС стабилен — Энергоатом

Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Ситуация остается стабильной и контролируемой.

Об этом говорится в сообщении Энергоатома.

По состоянию на 09:00 17 июля фиксируется незначительное понижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 16,43 м. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС – 10,86 м.