Уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС стабилен — Энергоатом
Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Ситуация остается стабильной и контролируемой.
Об этом говорится в сообщении Энергоатома.
По состоянию на 09:00 17 июля фиксируется незначительное понижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 16,43 м. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС – 10,86 м.
"Заметим, что в течение последнего времени уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, которое уничтожили рашисты. Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", - говорится в сообщении.