"Новая почта" открыла еще одно отделение в Берлине

"Новая почта" расширила свое присутствие в Берлине, открыв второе отделение Nova Post в районе Шарлоттенбург, расположенном в западной части города, сообщает Лига.Бизнес.

Отделение принимает посылки и грузы весом до 100 кг и находится по адресу Osnabrücker Str. 1, 10589, Берлин.

Клиенты могут воспользоваться услугами отделения с понедельника по субботу, а воскресенье является выходным днем. Срок доставки в Украину или из Украины составляет около 5 рабочих дней.

"К концу лета мы планируем открыть примерно 10 отделений Nova Post в городах, таких как Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Кельн и другие. Кроме того, мы активно проводим переговоры с местным партнером по расширению покрытия доставки в Германии через установку 7500 пунктов выдачи по всей стране. У нас есть амбициозные планы развития и укрепления нашей позиции как почтового перевозчика в Германии" , — заявил Сергей Симонов, СЕО Nova Post в Германии.