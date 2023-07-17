В РФ назвали инцидент на Крымском мосту терактом и сообщили детали

В России официально назвали ночной инцидент на Крымском мосту терактом. В стране-агрессоре заявили, что его якобы атаковали два украинских беспилотника. Об этом, со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко, сообщает РБК-Украина.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что Крымский мост якобы атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата в 3:05.

Там сообщили, что в результате события повреждена одна из секций моста. При этом погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле, также пострадал их ребенок.

Кроме того, в России отрыли уголовное дело по статье "террористический акт".

В НАК заявили, что следствие якобы устанавливает лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к данному событию.