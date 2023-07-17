Оккупанты сбросили две авиабомбы на поселок Нью-Йорк, разрушена пятиэтажка — ОВА

В Донецкой области российские захватчики за минувшие сутки сбросили две авиабомбы в пгт Нью-Йорк, в результате разрушена пятиэтажка. В Константиновке повредили шесть домов, школу и предприятие, сообщает Укринформ.

Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"На Горловском направлении россияне сбросили две авиабомбы на Нью-Йорк, одна из них разрушила пятиэтажку. Всего в общине повреждены шесть домов, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены три дома. В Константиновке повреждены шесть домов, школа и предприятие" , - написал глава области.

Он отметил, что от вражеского огня получил ранения один человек, повреждены пять домов в Плещеевке Ильиновской общины.

На Лисичанском направлении три дома повреждены в Ямполе Лиманской общины, один в Северске и один - в Звановке.

Также, по словам Кириленко, на Волновахском направлении под обстрелами были Угледар и Пречистовка, в Комарском обществе — поселок Шевченко. Утром россияне обстреляли из "Градов" Великую Новоселку.

На Донецком направлении было повреждено восемь домов в Кураховской общине, в течение суток происходили обстрелы Марьинки и Красногоровки.