Кулеба летит в Нью-Йорк с визитом в ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправляется с рабочим визитом в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, сообщает Европейская правда.

Об этом заявили в МИД Украины.

Визит Кулебы состоится 17-18 июля. В понедельник он примет участие в министерском заседании Совета безопасности ООН по агрессии России против Украины и мероприятии высокого уровня к 25-й годовщине Римского статута Международного уголовного суда.

18 июля Дмитрий Кулеба выступит на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, планируется ряд двусторонних переговоров с иностранными коллегами, руководством Программы развития ООН, а также встреча с группой постоянных представителей африканских государств при ООН.