Оккупанты стягивают резервы в Бахмут, чтобы сохранить позиции – ВСУ

Российские захватчики пытаются сохранить свои позиции под Бахмутом, поэтому постоянно стягивают туда резервы. В сутки на Бахмутском и Лиманско-Купянском направлениях враг совершил более 1000 обстрелов позиций Сил обороны, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, что враг больше всего хочет сохранить свои позиции под Бахмутом:

"Он стягивает туда постоянные резервы, пытается иногда контратаковать. Мы гасим эти попытки. За последнее время у врага успеха в контратаках не было".

"В нашей операционной зоне за сутки врагом было нанесено более 1 150 артиллерийских ударов разными типами минометов, ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня. Состоялось 15 боеприкосновений, в ходе которых 121 оккупант был уничтожен, 256 получили ранения.