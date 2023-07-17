Украинцы через "Дію" приобрели военные ОВГЗ на 1,5 миллиарда

Украинцы через "Дію" приобрели военные ОВГЗ на 1,5 миллиарда
Фото: Facebook

Через портал и приложение "Дія" украинцы приобрели военные облигации на 1,5 миллиарда гривень, сообщает Экономическая правда.

"Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыли получите", – объяснили в пресс-службе "Дії".

Для того чтобы стать инвестором нужно:

  • в "Дії" нажать кнопку "Военные облигации" на главном экране;
  • выбрать облигации, их количество и партнера;
  • оплатить.

Уникальная карта города появится среди цифровых документов.

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