СБУ о взрывах на Крымском мосту: Детали раскроем после победы

Все детали об организации подрыва Крымского моста под утро 17 июля Служба безопасности Украины "обязательно раскроет после нашей Победы". Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, сообщает Лига.net.

"Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки" , – добавил представитель Службы.

Дехтяренко напомнил, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

При этом Крымский мост – один из транспортных коридоров военных поставок для российской армии на юге Украины.

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил﻿ о "чрезвычайном происшествии", российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении﻿ железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.