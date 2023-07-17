За сутки россияне атаковали девять областей Украины — данные ОВА

Российская армия за сутки совершила атаки на девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 17 июля, сообщает Укринформ.

В Черниговской области враг совершил четыре обстрела, раздались 59 взрывов. В Новгород-Северской общине зафиксированы три обстрела из АГС и минометов, в Семеновской общине Новгород-Северского района - один обстрел из минометов.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов. Зафиксировано 63 взрыва, из них три минометных (15 взрывов), два артиллерийских (8 взрывов), один гранатометный (15 взрывов), три из стрелкового оружия (25 пулеметных очередей). Обстреляны Белопольская, Хотинская, Дружбовская, Великописаревская, Эсманская и Шалыгинская общины.

Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксировано 126 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Путивльская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская и Эсманская общины. В Середино-Будской общине в результате обстрела один человек был травмирован. Повреждены два домохозяйства.

За сутки войска РФ совершили 55 обстрелов 16 населенных пунктов Запорожской области. Зафиксированы 52 артиллерийских удара по Гуляйпольскому, Ольговке, Малиновке, Волшебному, Железнодорожному, Преображенцу, Степногорску и другим прифронтовым населенным пунктам. Дважды враг обстрелял из РСЗО Гуляйполе и Верхнюю Терсу, а также нанес авиационный удар по Новодаровке. Поступили 18 сообщений о разрушении жилых домов, объектов инфраструктуры и хозяйственных сооружений.

В Днепропетровской области ночью сбили два дрона Shahed.

В Харьковской области вчера вечером враг нанес удар тремя ракетами, предварительно, с ЗРК С-300, в направлении Харькова. Одна ракета взорвалась в воздухе над территорией России, два попадания зафиксированы на территории предприятия в Основянском районе Харькова. Поврежден железнодорожный путь.

Также россияне нанесли удар двумя ракетами С-300, зафиксировано попадание в Основянском районе. Поврежден объект транспортной инфраструктуры и два дома. Погиб работник предприятия, с ранениями госпитализированы трое работников.

В Немышлянском районе Харькова два человека в возрасте 21 и 22 лет пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет. В результате взрыва оба с ранениями были госпитализированы.

На Слобожанском направлении российская армия из минометов и артиллерии обстреляла Басово Богодуховского района, Высокую Яругу Харьковского района, Терново и Волчанск Чугуевского района.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки, нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Кисловка.

В Луганской области за сутки россияне совершили 96 обстрелов, выпустили 435 снарядов. Враг наносит удары по Невскому, Белогоровке и другим населенным пунктам области.

В Донецкой области захватчики совершили обстрелы Краматорска, Авдеевки, Константиновки, Красногоровки, Временного Яра, Острого, Кураховки, Нью-Йорка, Золотой Нивы, Плещеевки.

Повреждены 24 жилых дома (из них четыре многоквартирных), 15 автомобилей, четыре помещения предприятия, четыре вагона, два состава, цех металлоконструкций, спорткомплекс, шесть гаражей, мопед, две ЛЭП, кафе, четыре хозяйственные постройки, школу, помещения лаборатории. В Донецкой области за сутки четыре человека ранены.

В Николаевской области ночью враг наносил артиллерийские удары по Очакову. Вчера войска РФ из артиллерии избивали по акватории Очаковской общины. Также вчера враг совершил артиллерийский обстрел населенного пункта Куцурубской общины, горела сухая трава.

В Херсонской области за сутки россияне совершили 89 обстрелов (выпустили 373 снаряда), из них по Херсону – 12 обстрелов (40 снарядов). Есть попадание в районах 20 населенных пунктов, территория авторынка в Херсоне, складские помещения в Херсоне, территория ГП "Палада" в Херсоне, территория фермерского хозяйства в селе Змиевка. Захватчики выпустили управляемые авиабомбы по Змиевке. Погибла 70-летняя женщина.

В селе Разлив русская армия попала в частные дома. Ранены 54-летняя женщина и 49-летний мужчина. В Трифоновке на улице дети обнаружили неизвестный предмет, который сдетонировал. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет. В результате обстрела села Веселое ранение получил 59-летний мужчина. Во время артиллерийского обстрела Херсона ранения получили три человека.