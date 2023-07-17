МИД Германии призывает к реформе международного права для привлечения РФ к ответственности

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала реформировать международное право, чтобы российский диктатор Владимир Путин был привлечен к ответственности за развязывание войны против Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как отмечается, Бербок призывает к реформе международного права, чтобы виновные в агрессивных войнах, такие как российский диктатор Владимир Путин, могли быть привлечены к ответственности.

"Никто не может вести агрессивную войну в 21 веке и оставаться безнаказанным" , - подчеркнула она перед полетом в Нью-Йорк.

Сообщается, что там она примет участие в церемонии по случаю 25-летия Международного уголовного суда (МКС) при ООН. Также запланирована встреча с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером и выступление в Совбезе ООН.

"В глазах преступников Международный уголовный суд уже острый меч. В глазах пострадавших он - надежда на то, что их страдания не останутся безнаказанными" , - отметила глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что "пробел в правоохранительной деятельности особенно болезненный", когда речь идет о преступлениях против "самого дорогого, что у нас есть - нашего мира", требования к уголовному преследованию все еще слишком высоки. По словам Бербок, международное право должно адаптироваться к обстоятельствам 21 века.