Китай надеется на продолжение действия Черноморского зернового соглашения – МИД

Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме, сообщает Укринформ.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя завершение нынешнего срока действия соглашения.

"Китай надеется, что инициатива по перевозке зерна (Черноморская зерновая инициатива – ред.) и дальше будет выполняться в полном объеме" , – сказала Мао.

Она добавила, что Китай готов более тесно взаимодействовать со всеми сторонами зернового соглашения для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности.

Россия не соглашалась регистрировать новые суда с зерном с 27 июня, так что нынешний срок действия Черноморской зерновой инициативы истечет в понедельник, 17 июля, если Москва не согласится ее продлить.