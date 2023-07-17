В Киеве ввели "тепловой режим" для транспорта

В Киеве введен так называемый "тепловой режим", который предусматривает ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта, сообщает Экономическая правда.

"Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу" , - говорится в сообщении Патрульной полиции Киева

В полиции предупреждают, что время действия ограничения может варьироваться в соответствии с температурным режимом.

Главная цель этих мероприятий - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в Киеве 17 июля достигнет +30,+32 градуса по Цельсию.