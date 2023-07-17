На столичных мостах Патона и Метро зафиксировали критические повреждения

Сплошная коррозия основных элементов, трещины опор, разрушение бетона - такие критические повреждения мостов Патона и Метро обнаружил только визуальный осмотр, проведенный Комиссией по проверке состояния мостовых сооружений, которую возглавляет вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что мост им. Е.Патона и город Метро стали первыми объектами осмотра Комиссией. И пока эксперты провели только визуальный осмотр объектов, по результатам которого "зафиксировали ненадлежащее состояние эксплуатационного содержания".

"Эксперты зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов. В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами" , - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в Минвосстановления, мост им.Е.Патона эксперты признали неработоспособным еще во время обследования в 2018 году.

"Осмотр объекта, согласно регламенту, должен был происходить ежегодно. Впрочем, последняя проверка состоялась в 2020 году. То есть, три года не было ни одного обследования моста" , - говорится в сообщении.

А первый тендер на проектирование реставрационных работ моста им.Е.Патона Служба восстановления в Киевской области объявит только в конце августа.

"Стабильная и безопасная работа мостов в условиях военного положения - это вопрос нашей обороноспособности. От состояния инфраструктуры зависит, как быстро будет происходить обеспечение военными и гуманитарными грузами. Мы готовы открыто говорить о проблемах, которые существуют в инфраструктуре, для того, чтобы оперативно их решить" , - подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Напоминаем, Комиссия по проверке состояния мостов в Украине создана во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 23 июня 2023 года.

Первый этап оценки состояния мостов начался со столицы. На очереди - мостовые сооружения в других регионах.

В столице насчитывается 171 конструкция мостов и путепроводов, 75 таких сооружений находятся в аварийном или предаварийном состоянии, поскольку не ремонтировались десятилетиями.

Существующая проблема вышла наружу в феврале 2017 года, когда частично обвалился Шулявский путепровод. Путепровод был признан аварийным еще в 2013 году, его реконструкция была перенесена на 2015 год, но она так и не состоялась.

В феврале 2020 года мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам города дополнительно обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, несущие потенциальную опасность для участников дорожного движения.

В 2021 году стало известно, что на ремонте Южного моста Киева отмыли значительную сумму денег. Полиция провела ряд обысков в связи с махинациями и присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах.

В конце 2022 года киевляне зарегистрировали петицию, в которой требовали срочно провести ремонт Дарницкого моста, который разрушается, но, как выяснилось, даже не стоит на балансе Киевавтодора. В статусе стройплощадки мост находился 10 лет - до 2020 года.