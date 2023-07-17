Bloomberg: Израиль встраивает искусственный интеллект в военные операции

Армия обороны Израиля принялась использовать искусственный интеллект для выбора целей для авиаударов и организации материально-технического обеспечения во время войны в условиях эскалации напряженности на оккупированных территориях и с главным соперником Ираном, передает Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Хотя военные не комментируют конкретные операции, официальные лица говорят, что теперь используют систему рекомендаций искусственного интеллекта, которая может обрабатывать огромные объемы данных для выбора целей для авиаударов. Следующие рейды можно быстро собрать с помощью другой модели искусственного интеллекта под названием Fire Factory, использующей данные об одобренных военными целях для расчета погрузки боеприпасами, определения приоритетов и назначения тысяч целей самолетам и беспилотникам, а также предлагает расписание.

Несмотря на то, что обе системы контролируются людьми-операторами, которые проверяют и утверждают отдельные цели и планы воздушных налетов, по словам представителя ЦАХАЛа, эта технология все еще не подпадает под действие какого-либо международного или государственного регулирования. Сторонники утверждают, что передовые алгоритмы могут превзойти человеческие возможности и помочь военным минимизировать потери, тогда как критики предупреждают о потенциально смертельных последствиях использования все более автономных систем.