Один из энергоблоков АЭС вывели из ремонта раньше срока — Минэнерго

На понедельник, 17 июля, генерация электроэнергии в украинской энергосистеме полностью покрывает потребление — энергоблок на одной из АЭС вышел из ремонта раньше срока, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"На одной из АЭС Украины на 3 дня раньше определенного срока вышел из ремонта энергоблок, прибавивший энергосистеме 1000 МВт мощности. В целом, за прошедшие сутки атомная генерация произвела половину потребленной электроэнергии" , — отметили в ведомстве.

Ремонтная кампания в энергетике, для подготовки к новому отопительному сезону, продолжается.

В то же время из-за обстрелов обесточили часть потребителей в Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

В частности, в Донецкой области в результате обстрелов были обесточены 14 населенных пунктов и одна шахта. Ведутся восстановительные работы.

В Херсоне без света остаются 12,7 тысяч потребителей. Из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта в Черновицкой области. Также в результате технологических нарушений остается без света часть потребителей в Днепропетровской и Сумской областях.