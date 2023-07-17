СБУ задержала мужчину, который передавал РФ данные об ударах по Краматорску

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали информатора, собиравшего для ФСБ РФ данные о последствиях ракетного удара по пиццерии в Краматорском центре 27 июня, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задание задержанный получил сразу после воздушной атаки на Краматорск.

Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных в результате огневого поражения.

Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности потерпевших к Силам обороны Украины.

Установлено, что кроме указанного факта информатор россиян скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города.

Развединформация требовалась для подготовки новых воздушных ударов по региону.

СБУ разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.

По данным следствия, осведомителем ФСБ оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года. В поле зрения агрессора он попал из-за собственных антиукраинских комментариев в разных телеграмм-каналах. Последующую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Он находится под стражей.