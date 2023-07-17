В Кремле пригрозили Украине "ответом" за атаку на Крымский мост

В России заявили, что "ответом" на якобы атаку по Крымскому мосту станет достижение всех целей так называемой "специальной военной операции", пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Мы знаем причины и тех, кто стоит за этим "террористическим актом". Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и работы" , - сказал он.

При этом Песков заявил, что на данный момент о "каких-то иных мерах" разговор не велся.

"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей "специальной военной операции", которая будет продолжаться" , - добавил пресс-секретарь Путина.

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил﻿ о "чрезвычайном происшествии", российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении﻿ железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.