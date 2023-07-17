Удар по Крымскому мосту: Медведев призвал взрывать дома в Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился бредом и угрозами в адрес Украины после взрывов на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, сообщает Новое время.

Медведев в бреду назвал украинцев "террористами".

"Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы" , — написал он в Telegram.

Затем он призвал "взрывать" дома в Украине.

"Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались" , — написал Медведев, который известен своими хамскими и оторванными от реальности заявлениями.

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил﻿ о "чрезвычайном происшествии", российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении﻿ железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.