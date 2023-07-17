Удар по Крымскому мосту: Медведев призвал взрывать дома в Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился бредом и угрозами в адрес Украины после взрывов на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, сообщает Новое время.
Медведев в бреду назвал украинцев "террористами".
"Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы", — написал он в Telegram.
Затем он призвал "взрывать" дома в Украине.
"Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались", — написал Медведев, который известен своими хамскими и оторванными от реальности заявлениями.
С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о "чрезвычайном происшествии", российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.