ЕС ожидает от России признания ответственности за ущерб MH17

В девятую годовщину сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17, когда погибли 298 человек, Европейский Союз ожидает от России признания ответственности за катастрофу, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля от имени всего Евросоюза.

Европейский Союз подчеркивает, что доказательства, представленные Совместной следственной группой в производствах в Окружном суде Нидерландов и Европейском суде по правам человека, четко указывают на то, что установка "Бук", которая была использована для сбивания МН17, несомненно, принадлежала вооруженным силам России.

В своем решении о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России" 25 января 2023 года Европейский суд по правам человека стал первым международным судом, который подтвердил причастность России к сбиванию рейса MH17.

Напоминая о своих предыдущих заявлениях, ЕС принимает во внимание все юридические процедуры, которые происходят в связи с этим, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать с усилиями, направленными на установление истины, справедливости и ответственности, говорится в заявлении.