Зерновой коридор: В АМПУ подсчитали, сколько РФ заблокировала агропродукции

Из-за саботажа РФ работы "зернового коридора" мир не получил дополнительные 25 млн тонн агропродукции.﻿ Об этом заявили в Администрации морских портов Украины во время встречи с журналистами из Африки в Одесском морском порту, сообщает Экономическая правда.

По информации АМПУ, за 11 месяцев работы "зерновой инициативы" Украина поставила 32,5 млн тонн агропродукции в 45 стран мира, в том числе более 4 млн тонн продовольствия - странам Африки.

"Еще дополнительные 25 млн тонн мир не получил из-за саботажа рф в Совместном Координационном Центре (СКЦ)" , - отметил заместитель председателя ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Дмитрий Баринов.

Всего за время работы "зернового коридора" с начала августа 2022 года из Украины было экспортировано 32,75 млн тонн агропродукции, в частности 16,84 млн тонн кукурузы, 8,91 млн тонн пшеницы, 1,86 млн тонн шрота подсолнечника, 1,65 млн тонн подсолнечного масла, 1,27 млн тонн ячменя, 0,99 млн тонн рапса и 0,80 млн тонн соевых бобов.

Всего из украинских портов вышло 1002 судна, в том числе шесть в июле, 38 в июне, 33 в мае, 64 в апреле, тогда как пик был зафиксирован в сентябре-октябре прошлого года - соответственно 178 и 180 судов. В то же время с начала мая из "зерновой сделки" из-за позиции российской стороны исключен наиболее глубоководный украинский порт "Южный".

17 июля Кремль заявил﻿ об остановке "зерновой сделки".