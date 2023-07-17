В воскресенье, 16 июля, Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши обновленной в мае межгосударственной линией электропередач.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Эту ЛЭП компания модернизировала и включила в мае 2023 года. Ею энергосистема получила дополнительные 800 МВ мощности с 20:00 до 23:00 в период наивысшего потребления.

Также в течение дня продолжался импорт из Словакии и Молдовы максимальной мощностью до 350, преимущественно в дневные и вечерние часы.

На сегодняшний день импорт предусмотрен из Словакии с 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а также из Молдовы – до 3 МВт.

На понедельник, 17 июля, генерация в украинской энергосистеме полностью покрывает﻿ потребление, ранее срок вышел из ремонта энергоблок на одной из АЭС.