Мировые цены на пшеницу резко возросли — The Telegraph

После того, как Россия сегодня заявила о прекращении действия "зернового соглашения", мировые цены на пшеницу резко выросли, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как говорится в публикации The Telegraph, цены на пшеницу на Чикагской сырьевой бирже 17 июля выросли сразу на 6,7% - до 6,89 доллара за бушель.

Россия и Украина являются двумя ведущими производителями сельскохозяйственной продукции в мире и основными игроками на рынках пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, рапсового масла, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Россия также доминирует на рынке удобрений.

В Кремле отказались﻿ от продления "зернового соглашения", действие которого завершается уже сегодня, 17 июля. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

Отметим, что после начала полномасштабной войны россияне приступили к блокаде украинских портов. Позже Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и РФ о "зерновом коридоре" в Черном море.

Действие соглашения несколько раз продолжалось, однако каждый раз, когда сроки истекали, Россия заявляла, что не будет продолжать работу "зернового коридора". Каждый раз она пыталась продавить какие-нибудь исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Однако так и не достигала результата.