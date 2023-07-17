Арахамия призвал местные власти ограничить неприоритетные расходы

Верховная Рада готова на законодательном уровне ограничить неприоритетные расходы местных властей, заявил в понедельник глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, сообщает Лига.Финансы.

"Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи" , – обратился Арахамия в Telegram к местной власти.

Он считает, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки".

Арахамия заявил, что его пост – это последнее предупреждение.