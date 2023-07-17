Жара до +38 и грозовые дожди: синоптик дал прогноз на неделю

Как и обещали синоптики, в Украину вернулась настоящая летняя жара. По прогнозу кандидата географических наук, синоптика Игоря Кибальчича, в связи с поступлением теплой и неустойчивой воздушной массы средиземноморского происхождения, а также территории Балканского полуострова, в нашей стране прогнозируется период преимущественно жаркой погоды с дневными температурами около +30 °С, в центральных и южных регионах местами выше +33…+35 °С, сообщает Зеркало недели.

Однако новые температурные рекорды маловероятны. На фоне жаркой погоды активизируются и грозовые процессы, которые будут сопровождаться выпадением ливней, а местами не исключены опасные явления, как град и шквалистые порывы ветра.

Понедельник, 17 июля

Погода ожидается преимущественно малооблачной и без осадков. Однако вечером малоподвижный холодный фронт станет причиной грозовых дождей в Полесье и на крайнем западе страны. Ветер северо-западной четверти в западных областях переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет +14…+19 °С, днем +27…+32 °С; в южных и центральных областях ночью +17…+22 °С, днем +29…+34 °С.

Вторник, 18 июля

В западных и северных областях ожидаются дожди, днем осадки распространятся также на центральные регионы, Одесскую и Харьковскую области. Местами возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер на Левобережье Украины юго-западный, 3-8 м/с, на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +17…+22 °С, у побережья морей до +24 °С; днем в западных областях +25…+30 °С, в остальной стране +30…+35 °С, в Одесской области местами +36…+38 °С.

Среда, 19 июля

Дожди пройдут ночью в восточных, центральных областях и в Приазовье, днем также на западе страны. В отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха снизится на 3 - 5°С и будет колебаться ночью в пределах +13...+18°С, днем +24...+29°С; в южной половине и в Приазовье ночью +18…+23 °С, днем +28…+33 °С.

Четверг, 20 июля

Дожди с грозами пройдут в западных областях, днем осадки возможны в центральных, местами северных и южных регионах. В отдельных районах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +15…+20 °С, днем +24…+29 °С, в южных областях и Крыму +30…+35 °С.

Пятница, 21 июля

Погодные условия будут определять малоградиентное поле пониженного давления. Ночью дожди возможны в западных и восточных областях, днем в Карпатском регионе и Прикарпатье сильные ливни, град и шквалы, 17 - 22 м/с. Ветер преимущественно западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем +25...+30°С; в южной части и Крыму ночью +18…+23 °С, днем +31…+36 °С.

Суббота, 22 июля

Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15…+20 °С, днем +25…+30 °С; в южной половине ночью +19…+24 °С, днем +32…+37 °С.

Воскресенье, 23 июля

Ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днем и вечером в западных областях ожидаются ливни, местами град и шквалы, 17 – 22 м/с. В остальных областях Украины преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +16…+21 °С, днем +28…+33 °С, в южных областях +32…+37 °С.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило о том, что феномен Эль-Ниньо официально вступил в свои права. А это значит, что в районе Тихого океана может увеличиться количество ураганов, в Северной и Южной Америке – ливней и наводнений, а по всему миру станет выше температура