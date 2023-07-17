FT: Взрыв на Крымском мосту бьёт по Кремлю и создаёт проблемы для армии РФ

Подконтрольные Москве «власти» Крыма остановили движение на мосту через Керченский пролив, соединяющий оккупированный полуостров с Россией. Это произошло в понедельник утром после сообщений о взрыве, повлекшем обрушение части моста и гибель двух человек. Со ссылкой на Financial Times, сообщает Зеркало недели.

«Если подтвердится, что это было второе украинское нападение на Крымский мост, открытый с большой помпой российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году, это нанесет еще один унизительный удар по престижу Кремля и, возможно, по его способности обеспечивать войска, держащие в оккупации южные регионы Украины» , - пишет Financial Times.

Издание напоминает, что мост уже был поврежден в результате атаки в октябре, что заставило российские власти временно закрыть его. Ремонт длился несколько месяцев и в конце концов конструкция была полностью восстановлена.

Мост играет роль важного связующего звена между Россией и оккупированными украинскими территориями и используется для транспортировки войск, танков и других военных грузов для оккупационных сил Кремля на юге Украины. Единственный другой маршрут поставки – через так называемый «сухопутный коридор», который Москва создала, вторгнувшись и оккупировав части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В прошлом сентября Путин заявил об «аннексии» этих регионов.

«Но этот путь узок и связан с трудностями, поскольку украинские бригады сосредоточили свое внимание на попытке перерезать этот сухопутный коридор в ходе своего контрнаступления» , - пишет издание.

20-километровый мост через Керченский пролив был специальным проектом Путина. Построенный за 3 миллиарда долларов после незаконной аннексии Крыма в 2014 году, он был завершен в 2018 году. И Путин отметил это событие, лично проехав по мосту на грузовике «КамАЗ»