Салливан о наступлении ВСУ: РФ получает огромный вред, Украина прогрессирует

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вооруженные Силы Украины наносят огромный урон армии РФ при наступлении на Донбассе и юге. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По его словам, сейчас ВСУ наступают на востоке и юге, нанося огромный урон россиянам, а западные союзники работают над ужесточением санкций против России, чтобы подорвать ее военно-промышленный потенциал.

"Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать на РФ военное давление. Так что я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать войну, это дорого обойдется России. И Украина продолжит прогрессировать на поле боя" , — сказал Салливан.

Он отметил, что США собираются убедиться, что Украина получит долгосрочную поддержку.