Федоров: Крымский мост атаковали морские дроны

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны и пообещал увеличить их производство, сообщает Лига.net.

По его словам, недавно сеть "разорвало" видео с производство российских ударных беспилотников "Ланцет", а уже сегодня Крымский мост "разорвали" морские дроны.

"И так будет по каждому виду дронов. Лучше действовать, не палить фото собственных производств и обеспечивать силы обороны. Производство уже выросло, по некоторым категориям, более чем в 100 раз, если сравнивать с прошлым годом" , — заявил Федоров.

Он отметил, что дронов нужно еще больше и пообещал увеличить их количество.