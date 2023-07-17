Эрдоган отреагировал на выход РФ из "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о продлении действия так называемой "зерновой сделки", потому что считает, что российский диктатор тоже этого хочет. Со ссылкой на турецкие СМИ CNN Turk и Anadolu, сообщает Украинская правда.

"Я верю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжал функционировать" , - заявил Эрдоган.

Он добавил, что планирует телефонный разговор с Путиным, чтобы "не ждать до августа", когда ожидается личный визит российского диктатора в Турцию.

Эрдоган заявил, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех. Она позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, а это в свою очередь предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.

Днем 17 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зерновой сделки". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражениях против продления Черноморской зерновой инициативы.

В последнее время РФ постоянно угрожала не продлить действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые стали посредниками договоренности.